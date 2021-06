Loni se prodalo meziročně o 50 % více elektrokol. Jak vybrat to svoje a jak pečovat o baterii?

Během pandemie koronaviru si lidé zvykli častěji pobývat v přírodě a hodně jich zvýšilo svou fyzickou aktivitu. Nejen v Česku, ale i jinde ve světě začali lidé více chodit pěšky a také více jezdit na kole. Cyklistika se mimořádné přízni Čechů těšila už před pandemií, koronavirus však její boom ještě urychlil. Zájem o jízdní kola je enormní, a tak jsou aktuálně nedostatkovým zbožím a jejich ceny letí vzhůru. A zrychlil i trend elektrokol. Zatímco v roce 2019 se v České republice dle dostupných dat prodalo asi 80 tisíc e-kol, loni to bylo již kolem 120 tisíc, což představuje nárůst o 50 %. Každé třetí kolo prodané v roce 2020 tak disponovalo elektrickým pohonem. A podle prognózy české společnosti Ekolo.cz mohou prodeje elektrokol během dvou let dokonce i převýšit prodeje klasických bicyklů.

Do města, na cyklostezku, nebo do hor?

Elektrokola si lidé oblíbili zejména pro to, že jim usnadňují jízdu v náročnějším terénu a mohou s nimi podnikat delší výlety, než jaké by zvládli na běžném kole. Reálný dojezd elektrokol na jedno nabití závisí na mnoha faktorech od kapacity baterie přes náročnost terénu a zvolenou míru asistence motoru až po váhu jezdce, i u baterií s nižší kapacitou se ale může pohybovat i kolem 80 kilometrů.

Při výběru elektrokola ovšem nehleďte jen na dojezd, důležité jsou i další faktory. Předně je potřeba mít jasno v účelu, který má elektrokolo naplnit. Tedy zdali s ním chcete dojíždět do práce nebo na nákupy do města (městská e-kola), či brázdit cyklostezky a nezpevněné polní cesty při výletech do okolí (treková e-kola), anebo si užívat adrenalinové horské traily a prudké kopce (horská e-kola, eMTB). Městská elektrokola jsou robustnější a mají bohaté příslušenství včetně nosiče, na němž snadno uvezou i těžší náklad. Baterii mívají na rámu pod sedlem nebo pod nosičem. Treková e-kola jsou oproti městským kolům „štíhlejší“ a baterii mají často umístněnou na rámové trubce. Horská elektrokola vynikají odolnou konstrukcí, vysokým výkonem motoru a baterií s delším dojezdem. Pneumatiky mají širší, odolné a s hrubým vzorkem. Nemívají blatníky ani nosiče. Pro dobré vyvážení je baterie usazena obvykle na rámové trubce.

Správně udržovaná baterie vydrží i několik let. Starou odevzdejte k recyklaci

Srdcem každého elektrokola je samozřejmě nejen samotný pohon, ale zejména baterie. V současné době se nejčastěji jedná o Li-Ion akumulátory, které nabízejí dlouhou životnost kolem tisícovky nabíjecích cyklů. Při každodenním používání tak efektivita baterie klesá asi po 3 letech. „Dosluhující akumulátor poznáte zejména podle zkracujícího se dojezdu. Jakmile přijde čas na jeho výměnu, myslete na to, že starou Li-Ion baterii je nutné odevzdat k ekologickému zpracování a recyklaci. Obdobně jako všechny baterie představují Li-Ion akumulátory odpad, který při skládkování ohrožuje životní prostředí. Navíc z nich lze recyklací získat cenné suroviny, které je možné znovu v průmyslu využít. Vzhledem k boomu elektromobility bude v budoucnu Li-Ion baterií prudce přibývat, proto je důležité nakládat s nimi maximálně ekologicky a hospodárně,“ podotýká David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů.

Pro zajištění maximální životnosti je nutná kvalitní péče o baterii. Po každé vyjížďce akumulátor dobijte, paměťového efektu se totiž u moderních Li-Ionek netřeba obávat. Nikdy ale nenabíjejte baterii, když je ještě po jízdě zahřátá, musíte počkat, až vychladne. Pokud elektrokolo delší dobu nepoužíváte, baterii z něj vyjměte, dobijte asi na 60 procent kapacity a uskladněte na suchém tmavém místě, ideálně při pokojové teplotě. Stav nabití pak pravidelně kontrolujte. „Pokud vám zůstane nečinně ležet vybitá baterie, hrozí, že už ji znovu neoživíte. Řídicí elektronika se totiž při dlouhodobém poklesu napětí v akumulátoru pod povolenou hranici z bezpečnostních důvodů odpojí od kontaktů v akumulátoru, čímž znemožní opětovné nabití běžnou nabíječkou. Existují sice způsoby, jak takto nefunkční baterii znovu rozběhnout, ale daleko lepší je postarat se, aby k vybití pod kritickou mez nedošlo,“ upozorňuje David Vandrovec.