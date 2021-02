Penzijní spoření si mohou klienti nově sjednat i v internetovém bankovnictví George

„Penzijní spoření je tradičně a dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších spořicích produktů, který pro klienty zajišťuje stabilní zhodnocení jejich aktiv. Loni v létě jsme klientům umožnili si penzijní spoření spravovat v digitálním bankovnictví George a jsem velmi rád, že nyní můžeme nabídnout novým klientům jednoduchý proces, jak penzijní spoření uzavřít do pár minut ve svém internetovém bankovnictví. Rádi bychom ještě v letošním roce umožnili založení i správu penzijního spoření i v mobilní aplikaci,” říká Roman Choc, který vede tribe Wealth Management v České spořitelně.

Sjednání penzijního spoření je velmi jednoduché. George provede klienta jednoduchými kroky od doporučení vhodného příspěvku podle jeho věku až po nastavení trvalého příkazu. V průběhu sjednání se klientovi zobrazují grafy se simulací výše naspořených prostředků k věku odchodu do důchodu (např. 65 let) nebo ke vzniku nároku na dávku (60 let). V závěru klient vidí kompletní rekapitulaci nastavení své smlouvy.

“Smlouva s klientem je bez jakékoliv nutnosti někomu volat nebo někam chodit uzavřena po podpisu smluvní dokumentace v přímo v digitálním bankovnictví George. Následně si klient může jednoduše zadat sám i trvalý příkaz. Všechna potřebná data klientovi v trvalém příkazu jsou přednastavena. Jako potvrzení o uzavření smlouvy obdrží klient notifikační e-mail v moderním grafickém provedení,” dodává Aleš Poklop, předseda představenstva Česká spořitelna - penzijní společnosti.