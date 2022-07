Solidární příspěvek za poskytnutí bydlení uprchlíkům se ode dneška mění

Upravuje to nařízení, které schválila ve středu vláda a které dnes začíná platit. Dávka je od konce června i pro lidi, u nichž si uprchlíci platí sami elektřinu a plyn. Na samostatný byt ji pak stát vyplácí jen tehdy, pokud bylo bydlení předtím neobsazené.

Příspěvek je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Dosud stát vyplácel za poskytnutí bydlení na nejméně 16 dnů v měsíci ubytovatelům na pokrytí nákladů 3000 korun na osobu, na domácnost ale nejvýš 12.000 korun. Pokud lidé ubytovávají uprchlíky u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu dál pobírat 3000 korun na měsíc. Ode dneška ale mohou měsíčně získat nejvýš 9000 korun. Při poskytnutí celého bytu se příspěvek zvedá. Na jednoho ubytovaného člověka dosahuje 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun.

Experti na sociální problematiku dosavadní stejnou částku za pokoj i celý byt kritizovali. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se vláda po připomínkách od nevládních organizací a z praxe rozhodla státní podporu na samostatné a sdílené bydlení odlišit. Nové nastavení má motivovat k tomu, aby majitelé své volné byty nabídli.

Od 27. června pravidla upravila také novela zákona "lex Ukrajina". Podle ní se příspěvek vyplácí jen na samostatný byt, který byl předtím prázdný. Opatření má bránit výpovědím kvůli snaze získat pak podporu od státu. Solidární podpora je i pro ubytovatele, u kterých si běženci sami platí plyn a elektřinu. I toto ubytování se považuje za bezplatné.

Lidé mohou o solidární příspěvek žádat od 11. dubna, a to jen elektronicky přes aplikaci. Nutné je mít digitální identitu, využít se dá třeba bankovní identita. Ministerstvo práce v podkladech k nařízení uvádí, že v domácnostech teď bydlí 45.000 uprchlíků. Výdaje na příspěvky činily měsíčně asi 134 milionů korun. Po úpravě to má být nyní o devět procent víc, tedy 146 milionů korun. Sumy nezahrnují náklady na vyřizování. Autoři návrhu uvedli, že pokud by se ale z hotelů a penzionů přesunulo do bytů 10.000 lidí, klesly by státu měsíčně výdaje na jejich ubytování téměř o 50 milionů korun.

Ministerstvo navrhuje, aby se nastavené částky poskytovaly do konce roku. Pak by se výše příspěvku znovu přehodnotila.