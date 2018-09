USA šikanují a zastrašují ostatní země, hromuje Čína

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Nová Čína uvedla, že Peking se snažil spor vyřešit ke spokojenosti obou stran, ale nová americká politická reprezentace "si protiřečila a Čínu neustále napadala", což vedlo k rychlé eskalaci konfliktu. Agentura ale dodala, že Čína je ochotna obnovit jednání s USA, pokud budou takové rozhovory "založeny na vzájemném respektu a rovnosti".

Spojené státy k dnešnímu dni začaly uplatňovat desetiprocentní clo na dovoz čínského zboží v objemu 200 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč) ročně a od ledna chtějí tento poplatek zvýšit na 25 procent. Čína v reakci zavedla celní poplatky ve výši pět až deset procent na dovoz z USA v objemu 60 miliard dolarů (1,3 miliardy Kč) a rovněž pohrozila, že může opatření ještě rozšířit.

Čína podle listu The Wall Street Journal (WSJ) zrušila obchodní rozhovory se Spojenými státy, které se měly uskutečnit během příštích dnů. Podle zdrojů listu naplňuje Peking odmítnutím rozhovorů svůj slib, že nebude jednat pod hrozbami. "Vše, co USA dělají, nevyvolává dojem upřímnosti a dobré vůle," uvedl v pátek mluvčí čínského ministerstva obchodu. "Doufáme, že USA podniknou kroky k nápravě svých chyb," dodal.

K obchodním jednáním byl před dvěma týdny do USA pozván čínský vicepremiér Liou Che. Jeho návštěva ve Washingtonu se měla konat 27. a 28. září a měla jí předcházet jednání na nižší úrovni. Všechny tyto schůzky však byly odvolány, uvedly zdroje WSJ. Podle vysokého amerického vládního činitele zatím nebylo stanoveno datum dalšího kola rozhovorů, poznamenala agentura Reuters.

Vyšší cla se tak nově vztahují na čínské zboží v celkové roční hodnotě 250 miliard dolarů, tedy zhruba na polovinu čínského dovozu do USA. Nově zavedená cla se ode dneška dotknou například kabelek dovážených z Číny, textilu nebo rýže, vyňaty budou z nových poplatků například chytré hodinky. Clo se od příštího roku zvýší na 25 procent, pokud se obě země nedohodnou jinak.

Čína nově zavádí dodatečné clo ve výši pěti procent na americké výrobky včetně menších letadel, počítačů a textilu a dalších deset procent na zboží jako jsou chemikálie, maso, pšenice a víno. Vyšší cla se tak nově dotknou amerického dovozu do Číny ve výši zhruba 110 miliard dolarů. Čínská protiopatření jsou menšího rozsahu než americká, protože USA do Číny tolik zboží nevyvážejí. Loni to bylo podle údajů zveřejněných na webu zpravodajského serveru BBC zboží za 130 miliard dolarů.

Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Cla jsou také reakcí na údajné krádeže duševního vlastnictví amerických podniků. Ekonomové varují, že dlouhotrvající spor mezi největšími světovými ekonomikami nakonec zastaví hospodářský růst nejen v USA a Číně, ale v celém globálním hospodářství.