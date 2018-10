Úder hliníkovému králi. V USA zmrazili majetek ruského oligarchy Děripasky

— Autor: ČTK

Americké ministerstvo financí na základě letos vyhlášených sankcí zabavilo dva objekty ruského miliardáře Olega Děripasky v New Yorku a ve Washingtonu. Oznámil to dnes list New York Post. Oligarcha blízký Kremlu, který léta vyplácel bývalého šéfa volební kampaně Donalda Trumpa Paula Manaforta, vlastní mimo jiné dům na newyorském Manhattanu v hodnotě víc než 42 milionů dolarů, což je zhruba miliarda korun.