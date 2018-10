Alternativní taxislužba Grab přitahuje investory, Microsoft do ní napumpuje miliony

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Přichází ochlazení a s ním i topná sezóna. Jak se na ni co nejlépe připravit?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Do společnosti Grab již v letošním roce investovala řada podniků, včetně největší japonské automobilky Toyota Motor. Microsoft se podle listu Financial Times investicí do firmy Grab snaží podpořit využívání svých technologií alternativními taxislužbami po celém světě.

Podnik již v roce 2015 investoval do americké alternativní taxislužby Uber a o dva roky později vytvořil partnerství s indickou alternativní taxislužbou Ola.

Grab se dohodl, že stejně jako Ola začne používat cloudovou službu firmy Microsoft s názvem Azure. Využije rovněž technologie amerického podniku ke zlepšení a rozšíření své aplikace.

"Toto partnerství předznamenává úzkou spolupráci s Microsoftem v řadě technologických projektů," uvedla společnost Grab, která poskytuje své služby v Singapuru, Indonésii, Thajsku, Vietnamu, Barmě, Kambodži a na Filipínách.