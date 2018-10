Google odmítl kontrakt od Pentagonu za 10 miliard dolarů, hrozila vzpoura

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Favoritem pro získání smlouvy na několikaletý projekt Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) byl pro Pentagon konkurenční Amazon, kterému Google svým rozhodnutím uvolnil cestu. Firma, jíž by úřad svěřil svá digitální data, by si přitom posléze snáze získala důvěru jiných velkých společností. Google přesto nakonec dospěl k závěru, že smlouva by mohla být v rozporu s jeho firemními hodnotami.

Podle francouzského listu Les Echos se firma pravděpodobně obávala další interní vzpoury zaměstnanců. Když se letos na jaře vyjednávalo o projektu Maven, který měl americké armádě pomoci identifikovat cíle pro nálety, podepsaly 4000 z 80.000 zaměstnanců Googlu petici za ukončení veškeré spolupráce s Pentagonem právě kvůli etickým pochybnostem.

Do sporu se zaměstnanci se společnost vlastněná skupinou Alphabet dostala i v létě kvůli utajovanému projektu na cenzurovanou verzi svého vyhledávače určenou pro Čínu přezdívanému Dragonfly (Vážka). Na protest ji tehdy opustili někteří vedoucí pracovníci.

Americké ministerstvo obrany má vyhlásit vítěze výběrového řízení, do kterého se přihlásily rovněž firmy Microsoft a Oracle, 12. října. Kongres by jeho rozhodnutí měl potvrdit 14. listopadu.