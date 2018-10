Trump zkritizoval Fed. Zvyšuje úroky příliš rychle

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

"Rád vidím nízké úroky. Fed dělá to, co považuje za nezbytné, ale mně se nelíbí, co dělají, protože inflaci máme opravdu pod kontrolou," řekl Trump novinářům. "Prostě si nemyslím, že je (při zvyšování úroků) zapotřebí postupovat tak rychle," dodal.

Fed v září zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,0 až 2,25 procenta. Zároveň předpověděl, že do konce letošního roku zvýší úroky ještě jednou a že příští rok přikročí k dalším třem zvýšením úroků.

Fed má od amerického Kongresu pověření usilovat o nízkou inflaci a nezaměstnanost. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA v srpnu zpomalil na 2,7 procenta z červencových 2,9 procenta. Míra nezaměstnanosti v USA v září klesla na 3,7 procenta, tedy na nejnižší úroveň za téměř 50 let.