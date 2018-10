Může se ekonomika zhroutit? MMF bije na poplach

— Autor: ČTK

Rizika ohrožující globální finanční systém se v uplynulých šesti měsících zvýšila a mohou se ještě přiostřit. Nastalo by to, pokud vzroste tlak na rozvíjející se trhy a dále se zhorší globální obchodní vztahy. Ve své zprávě o stabilitě finančních trhů to ve středu uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Bankovní systém je sice podle Fondu mnohem bezpečnější než v roce 2008, ale objevila se nová rizika jako narůstající nerovnost.