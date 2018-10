Burger King chce otevřít obchody v subsaharské Africe

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Světová dvojka mezi hamburgerovými řetězci je jednou z mnoha firem, které chtějí těžit z demografického rozvoje afrického kontinentu. Podle OSN bude v letech 2018 až 2035 desítka nejrychleji rostoucích měst právě tam. Do roku 2050 se má počet obyvatel Afriky zdvojnásobit na více než dvě miliardy a do konce století tento skok zopakovat. Přitom věkový medián tam činí 19 let, píše list.

Expanzi v Africe, k níž se spojila s firmou Servair, společnost Burger King odstartovala před 18 měsíci. Cílí zejména na Nigérii, která je největší a nejlidnatější africkou ekonomikou. Dnes se tato země zotavuje z krize, do které se před lety dostala kvůli propadu cen ropy na světových trzích. V žebříčku Světové banky, v němž se hodnotí snadnost podnikání, Nigérie postoupila ze 169. pozice v roce 2016 na 145. v loňském roce.

Burger King otevírá po celém světě dvě až tři nové restaurace denně. Zatímco v roce 2015 rozšířila svou síť zhruba o 600 provozoven, za letošní rok by jich mělo přibýt asi 1000. Většina z nových podniků je v Asii a v Evropě. Impérium firmy se 17.000 restauracemi je ale proti 37.000 podnikům McDonald's ani ne poloviční.