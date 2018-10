MMF peskuje Čínu a USA: Na obchodní spory nejvíc doplatí ti nejchudší

Lagardeová varovala, že obchodní a měnové války mohou poškodit ekonomický růst a ublížit těm, kteří pouze "nevině přihlížejí". Státy proto vyzvala, aby se spory snažily vyřešit a upevnily globální obchodní pravidla místo toho, aby je opouštěly.

Šéfka MMF už před zahájením zasedání řekla, že obchodní spory mohou začít eskalovat. "Urovnat spory. Upevnit systém. Nenarušovat ho," shrnula dnes své rady. Itálii vyzvala, aby dodržovala rozpočtová pravidla Evropské unie.

Prezident SB uvedl, že pokud bude pokračovat zavádění cel a dovede se do krajnosti, globální ekonomika zpomalí ještě víc a nejhůř postiženy budou rozvojové země. "Obchod je zásadní, protože to je to, co lidem pomohlo dostat se z extrémní chudoby. Jsem příznivcem globalizace. Je to moje práce a naše jediná šance, jak skoncovat s extrémní chudobou. Potřebujeme více obchodu, ne méně," řekl.

K letošnímu oslabení čínského jüanu, které někteří američtí představitelé označují za uměle vyvolané, Lagardeová uvedla, že je způsobeno především zpevňováním dolaru. Oslabování čínské měny se časově kryje se zaváděním dovozních cel, které začátkem roku zahájily Spojené státy a na které Čína odpověděla recipročně. Od března do srpna jüan vůči dolaru odepsal zhruba osm procent, a mimo jiné tak americkým spotřebitelům zlevnil dovážené čínské výrobky. Šéfka MMF vyzvala Čínu, aby pokračovala v nastoupené cestě směrem k režimu volně plovoucího kurzu.