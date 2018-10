Fed se zbláznil? Útoky Trumpa na banku nabírají na síle, MMF ho zpražil

Krach manželství Harryho a Meghan? Věštkyně princezny Diany to vidí bledě

Stoupající úrokové sazby mají negativní dopad na poptávku po akciích. "Myslím, že se Fed zbláznil," řekl Trump po středečním propadu na amerických akciových trzích. Naznačil, že Fed je za tento propad akcií zodpovědný. Lagardeová dnes v reakci na Trumpovo prohlášení uvedla, že by šéfa Fedu Powella s "bláznivostí" nespojovala.

V dnešním rozhovoru s televizí Fox News označil Trump zvyšování úroků za "směšnou" politiku, která jeho administrativě zvyšuje náklady na financování státního dluhu. "Platím vysoké úroky kvůli našemu Fedu. A byl bych rád, kdyby náš Fed nebyl tak agresivní, protože si myslím, že dělají velkou chybu," prohlásil.

Na stranu Fedu se podle serveru CNBC kromě Lagardeové postavili i další významní činitelé ze světa financí. Guvernér britské centrální banky Mark Carney například pochválil Powellovy znalosti ohledně amerického i světového finančního systému a předseda správní rady největší švýcarské banky UBS a bývalý guvernér německé centrální banky Axel Weber vyjádřil přesvědčení, že Fed se ubírá správnou cestou.

Američtí prezidenti se v posledních desetiletích kritice Fedu většinou vyhýbali, protože nezávislost centrální banky je považována za důležitý faktor pro hospodářskou stabilitu. Trump se ale této zvyklosti nedrží. "Mám problém s Fedem. Fed divočí," uvedl ve středu prezident.

Centrální banku Trump kritizoval také v úterý. "Rád vidím nízké úroky. Fed dělá to, co považuje za nezbytné, ale mně se nelíbí, co dělají, protože inflaci máme opravdu pod kontrolou," řekl. "Prostě si nemyslím, že je (při zvyšování úroků) zapotřebí postupovat tak rychle," dodal.

Prezidentovy výroky na adresu Fedu vyvolávají obavy o nezávislost centrální banky. Představitelé Trumpovy administrativy se v posledních měsících snaží zdůrazňovat, že prezident nehodlá podkopávat schopnost Fedu činit rozhodnutí nezávisle na politických tlacích.

Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow v dnešním rozhovoru s televizí CNBC uvedl, že Fed zůstává nezávislou institucí a že Trump centrální bance nediktuje politiku. Upozornil rovněž, že růst úrokových sazeb je "známkou zdraví ekonomiky".

Fed v září zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,0 až 2,25 procenta. Zároveň předpověděl, že do konce letošního roku zvýší úroky ještě jednou a že příští rok přikročí k dalším třem zvýšením úroků. Powell také řekl, že k dosažení normalizace měnové politiky je potřeba ještě urazit kus cesty. Finanční trhy si to vyložily tak, že Fed je připraven ve zvyšování úroků pokračovat.

Fed má od amerického Kongresu pověření usilovat o nízkou inflaci a nezaměstnanost. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA v srpnu zpomalil na 2,7 procenta z červencových 2,9 procenta. Míra nezaměstnanosti v září klesla na 3,7 procenta a byla nejníže za téměř 50 let.