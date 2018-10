Zmizení novináře Chášakdžího zasáhlo i byznys. Miliardáři bojkotují Rijád, přidala se média

Americký ministr financí Steven Mnuchin dnes podle agentury Reuters uvedl, že účast na konferenci zatím plánuje, ale uvidí podle vývoje situace. Prezident Světové banky Jim Yong Kim dnes oznámil, že na konferenci nepřijede, své rozhodnutí ale zdůvodnil jinými povinnostmi v té době.

Důvodem odřeknutých účastí je nevyjasněné zmizení Chášakdžího na konzulátu v Istanbulu. Chášakdží je nezvěstný od 2. října, kdy přišel na konzulát v soukromé věci. Turecko případ vyšetřuje a má podezření, že novinář byl na konzulátu zavražděn na příkaz královské rodiny.

"Vkládal jsem do současné vlády království velké naděje," sdělil Branson v prohlášení zaslaném listu The Guardian. Pokud se prokáže zapojení režimu do zmizení dopisovatele listu The Washington Post, "pak to určitě změní pro kohokoli z nás na Západě možnosti obchodovat s vládou Saúdské Arábie", stojí také v Bransonově prohlášení. Miliardář měl s vládou Saúdské Arábie jednat o projektech vesmírné turistiky.

Dokud se případ nevysvětlí, nebude pokračovat v poradenství pro turistické projekty v Rudém moři a pozastavuje také debatu o navržených investicích své společnosti Virgin Galactic a Virgin Orbit.

Investiční konference se má v Rijádu konat ve dnech 23.-25. října. Pokud se situace kolem Chášakdžího nevyjasní, nehodlá jet do Rijádu ani šéf společnost Uber Dara Khosrowshahi. Své vystoupení odřekl rovněž Robert Bakish, který stojí v čele mediální společnosti Viacom.