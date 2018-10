Jak by mohla EU těžit z obchodní války mezi USA a Čínou?

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

Evropská unie a Donald Trump prošli nepříjemným začátkem. Nejdříve to vypadalo, že chce Trump vytrestat celý svět. Konfrontoval Čínu a dlouholeté spojence své země. Pak se více zaměřil pouze na Čínu. To poskytlo EU důležitou šanci, využít tlaku USA na Čínu a jasněji si stanovit pravidla spolupráce s Pekingem, píše Politico.

Existuje mnoho důvodů, které vysvětlují Trumpovu politiku k Číně. Ty zahrnují strach ze vzestupujícího Pekingu a také vidinu toho, že čínská konkurence vzala místa amerických pracovníků ve významných hospodářských sektorech.

Trump si také uvědomil, že EU zůstává důležitým americkým spojencem, navzdory obchodnímu deficitu, který podle jeho slov mají Spojené státy s mnoha zeměmi EU. Vzájemným vztahům také pomohla diplomatická schůzka předsedy Evropské komise Jean Claude Junckera s Donaldem Trumpem. Navzdory všemu zůstává příměří mezi EU a USA křehké. Otázkou zůstává: Jak může EU těžit z napjetí mezi Čínou a USA?

Na první pohled to nevypadá dobře. Z obchodních válek nejen že se dá lehko ztratit, ale bývají příčinou obrovských škod ve společnostech ve třetích zemích, protože globální dodavatelské řetězce jsou velmi úzce propojeny. Starosti z obchodní války mezi USA a Činou například projevila německá automobilka Daimler.

Ale obchodní válka může přinést určité možnosti pro firmy a sektory ve třetích zemích. Například vývozy evropského zemědělství do Číny by mohly vzrůst, kdyby evropské výrobky nahradily ty výrobky, které byly původně z USA. Taky evropské společnosti vyrábějící spotřební zboží by mohly těžit z rostoucích vývozních příležitostí v Americe.

Pod tlakem obchodní války s USA je také Peking ochoten vytvářet nové aliance. Peking tudíž aktivně zasahuje v Bruselu. Snaží se rozvinout rozhovory o bilaterálních investicích a usiluje o zahájení jednání o obchodních dohodách. Čína by také ráda viděla EU jako strategického partnera ve WTO.

Evropské investice v Číně klesají po mnoho let, protože přístup na trh se stával obtížnějším. EU nyní musí zajistit, aby Peking zacházel s evropskými společnostmi na rovné úrovni jako s domácími. Čína samozřejmě zásadně nezmění svůj ekonomický model. Existuje však důvod se domnívat, že je připravena dělat ústupky.

Evropští vůdci se také musí soustřeďovat na čínské investice doma. Vzhledem k tomu, že pro Čínu je složitější investovat v USA, přesunula své investiční úsilí do Evropy, zejména investice v oblasti technologií. Evropské společnosti a politici pozorovali vzestup čínských investic s rozporuplnými pocity. Nicméně čínské investice jsou vesměs vítány.

Stále ohledně obchodů s Čínou existují obavy, že Čína využívá obchodu k manipulaci a chce nakoupit firmy za neférové ceny. Je teď na EU, aby stanovila jasná pravidla pro obchod s Čínou a důkladně přezkoumala všechny obchodní příležitosti.