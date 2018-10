Trump vyhlásil válku Fedu. Výroky šéfa Bílého domu mohou mít vážné dopady

— Autor: ČTK

Americký prezident Donald Trump stupňuje kritiku americké centrální banky (Fed). Na dotaz, co představuje největší riziko pro americkou ekonomiku, listu The Wall Street Journal (WSJ) v úterním rozhovoru řekl, že je to právě Fed. Podle prezidentova názoru Fed příliš rychle zvyšuje základní úrokovou sazbu a jejímu šéfovi Jeromu Powellovi to "v podstatě dělá radost".