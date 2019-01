Peníze upadají do zapomnění? Online se dnes platí všude, i na bohoslužbách

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Elektronické platby mají pro podniky, neziskové organizace, církve, vlády, spotřebitele a další účastníky finančního trhu nenahraditelnou přidanou hodnotu ve srovnání s klasickým placením hotovostními penězi. Důvod je prostý. Spotřebitel je v případě hotovostních plateb, ať už papírovými bankovkami, nebo šeky, víc závislý na tom, co má zrovna v peněžence.

Pokud dělá velký nákup, musí okamžitě běžet k nejbližšímu bankomatu, což sebou přináší také větší riziko přepadení, zvlášť když vybírá velkou částku v odlehlé ulici, v nočních hodinách. Naopak když má v ruce platební kartu, může utratit více. Navíc i riziko odcizení většího množství peněz je podstatně nižší, protože i bezkontaktní karty mají nastavený limit, po jehož překročení musí nakupující zadat pin.

Zatímco si spotřebitelé užívají pohodlného elektronického nakupování, a to ne pouze přes platební terminál u obchodníka, nýbrž i z tepla domova přes internet, maloobchodníci jsou nuceni zefektivňovat svojí dosavadní činnost. Kadeřnice už nemůže nadále počítat s tím, že si bude své tržby evidovat pouze v pokladní knize. Její zákaznice po ní budou dříve, či později požadovat pohodlné placení, ať už kartou, či mobilním telefonem. Dokonce i prodavači vánočních kaprů a provozovatelé farmářských trhů by se měli pomalu a jistě připravovat na to, že jejich zákazníci začnou něco takového brzy chtít. Nemluvě o tlaku ze strany státu na elektronickou evidenci tržeb apod.

Samotné vlády v poslední době zvažují, jak zredukovat používání hotovostních plateb, které jsou stále snadným způsobem legalizace výnosů z trestné činnosti. Ostatně v takovém Švédsku je používání bankovek považováno za podezřelé, zvlášť když se jedná o velké obnosy. Při koupi takových drahých hodinek byste jistě měli počítat, že si prodavač obdržené bankovky velmi pečlivě prohlédne, zda nejsou falešné. Dokonce i na bohoslužbách není výjimkou, že věřící odesílají své příspěvky církvi přes mobilní telefon. Samozřejmě úplné vytěsňování papírových peněz není momentálně na pořadu dne, protože by v případě výpadku systému hrozilo, že miliony lidí zůstanou bez peněz. O rizicích hackerských útoků ze strany nepřátelských mocností nemluvě.

Jaké jsou přínosy elektronických plateb?

Pokud jde o faktický přínos elektronických plateb, tak například společnost MasterCard si v poslední době objednala rozsáhlou studii, která se zaměřila na údaje z devíti evropských zemí - Itálie, Německa, Spojeného království, Švédska, Francie, Španělska, Nizozemska, Polska a Česka. Posléze se ještě rozšířila o dalších třicet států.

Jejím cílem bylo zjistit, jakou přidanou hodnotu mají pro maloobchodníky elektronické platby ve srovnání s celkovými náklady, včetně poplatků za užívání platebních terminálů, výdajů za zřízení pokladny apod. Výsledek ukázal, že pro samotné podnikatele jsou elektronické platby velmi výhodné, ba dokonce že převyšují nejen samotné celkové náklady, ale tvoří i dvojnásobek zaplacených poplatků příslušným bankám. Veškeré výmluvy obchodníků, jimž se často nechce na elektronické platby přejít, o nevýhodnosti tohoto systému nejsou tak úplně založeny na pravdě.

V závěru je třeba konstatovat, že navzdory veškerým výhodám spojeným s elektronickými platbami existují i určitá rizika, ať už se jedná o hackery, nebo výpadky systému, a že bychom vždy měli mít po ruce patřičnou hotovost, zvlášť pokud cestujeme do zahraničí. Mít u sebe papírové peníze se navíc vyplatí i v případě omezování výběrů z bankomatu, k němuž došlo v souvislosti s finanční krizí například v Řecku, pokud tedy nevezmeme v úvahu případnou inflaci.