Čínský prezident odsoudil Trumpův "zákon džungle". Chce otevřený trh, detaily ale nesdělil

I přes ujištění, že Čína myslí otevření svého trhu vážně, zmínil Si spíše vágně, že Peking plánuje zvýšení dovozu a domácí spotřeby a odstraňování obchodních bariér spolu s lepší ochranou autorských práv.

Předpokládá nicméně nově, že Čína v příštích 15 letech doveze zboží v hodnotě 30 bilionů dolarů (679 bilionů Kč) a služby za deset bilionů dolarů. Ještě loni odhadoval objem dováženého zboží pouze na 24 bilionů dolarů.

China will be quick to put forward policies and institutions for building a free trade port in Hainan, so as to speed up the exploration of the building of free trade ports with Chinese features, said President Xi Jinping at CIIE. #CIIE #XiJinping pic.twitter.com/6oBYaUNcic