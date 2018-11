Americké ministerstvo obchodu uvalí cla na čínské hliníkové plechy

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

Konzervovaná potravinová dávka: Co jedí vojáci? Každá země má svůj "recept"

Rozhodnutí by mohlo padnout v nejbližších hodinách. Poprvé od roku 1985 by tak byla uvalena cla v rámci vyšetřování, které zahájila sama vláda. Obvykle je vyšetřování zahájeno po stížnosti některé z amerických společností.

Jakkoli administrativa prezidenta Donalda Trumpa hodlá v oblasti obchodu postupovat rázně, finální cla jsou podle zdrojů Reuters nižší, než původně zavedená v dubnu a červenci. Původní rozpětí bylo od 198,4 do 280,46 procenta.

V roce 2017 činila hodnota dovozu hliníkových plechů z Číny zhruba 900 milionů dolarů (téměř 20,3 miliardy Kč).

Případem se zabývá také americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC), její verdikt má padnout 20. prosince.

Americké hliníkárenské společnosti Aleris Corp, Arconic Inc, Constellium, Jupiter Aluminium, JW Aluminium Company a Novelis Corp. si loni v prosinci stěžovaly na nárůst dovozu z Číny za neoprávněně nízké ceny. Uvedly, že objem dovozu výrobků z hliníkových plechů se za posledních deset let zvýšil o téměř 750 procent, jen v období 2014 až 2017 stoupl o více než 91 procent. To mělo za následek "významné zvýšení podílu čínského dovozu na trhu USA na úkor amerického průmyslu".