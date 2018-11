USA varují ostatní země před íránskými tankery: Porušení sankcí povede ke katastrofě

— Autor: ČTK

Spojené státy ve středu varovaly ostatní země, aby nepovolovaly íránským ropným tankerům vstup do svých územních vod či kotvení ve svých přístavech. Podle Washingtonu by to znamenalo porušení amerických protiíránských sankcí a mohlo by to vést nejen k pokutám, ale i ke "katastrofálním hospodářským a ekologickým škodám," pokud by došlo k nehodě.