Smázl vám facebook příspěvek? Zuckerberg chce vytvořit "odvolací komisi"

— Autor: ČTK

Americká společnost Facebook chce vytvořit nezávislý orgán, který by posuzoval odvolání uživatelů kvůli odstraněnému obsahu z její sociální sítě. Oznámil to šéf firmy Mark Zuckerberg. Řekl, že jeho společnost by "tolik důležitých rozhodnutí o svobodném projevu a bezpečnosti" neměla dělat sama.