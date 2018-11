Fiasko na summitu APEC: Čína a USA se tak pohádaly, že nedošlo na závěrečné komuniké

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Summit po oba dny charakterizovaly spory kolem problémů světového obchodu a boj mocností o vliv v jižním Pacifiku, kde se ve stále větší míře angažuje Čína. Americký viceprezident Mike Pence Čínu tvrdě kritizoval za porušování duševního vlastnictví a nekalé metody mezinárodního obchodu. Vyčetl Pekingu, že chce rozvojové státy půjčkami k financování infrastrukturních projektů uvrhnout do dluhové pasti.

Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil, že svět si musí vybrat mezi spoluprací a konfrontací, kterou podněcuje americký protekcionismus. Zásady mezinárodních organizací, například Světové obchodní organizace (WTO), nelze podle čínského prezidenta "ohýbat kvůli sobeckým záměrům".

#APEC summit provided a great opportunity to catch up with a number of world leaders, including China’s President Xi. pic.twitter.com/MqAAIBWhmK — Christine Lagarde (@Lagarde) 18. listopadu 2018

V Port Moresby, kde se summit APEC konal, jsou známky čínských půjček a investic jasně patrné, stejně jako snaha západních států investovat do papuánské ekonomiky. Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko představily na summitu plán v hodnotě 1,7 miliardy dolarů (39 miliard Kč) a oznámily, že budou spolupracovat s Papuou-Novou Guineou, aby do roku 2030 zajistily přístup k elektřině pro většinu obyvatel této země.

Rozvodná síť by měla do roku 2030 pokrývat potřeby 70 procent populace, zatímco dnes slouží pouhým 13 procentům. Papua-Nová Guinea má osm milionů obyvatel, z nichž čtyři pětiny žijí mimo městské oblasti a mají špatnou infrastrukturu. Pence prohlásil, že je to první projekt na základě dohody o spolupráci mezi Spojenými státy, Japonskem a Austrálií, který dává kapitál do infrastruktury v Tichomoří. Zdůraznil, že USA do této oblasti investují jako nikdy dříve.

Čína v rámci iniciativy Hedvábné stezky v regionu mohutně investovala do rozvojových projektů včetně plánu výstavby velké vodní elektrárny v Papui-Nové Guineji. Dnes se Pekingu podařilo získat pro Hedvábnou stezku Tongu, s níž Čína podepsala memorandum o porozumění a zemi poskytla pětiletý odklad splátek úvěru.

Tonga je jedním z osmi ostrovních států jižního Tichomoří, které Číně dluží vysoké sumy. V případě Tongy jde o více než 115 milionů dolarů, což představuje asi třetinu hrubého domácího produktu země, napsala agentura Reuters. Papui-Nové Guineji pak Peking přislíbil čtyři miliardy dolarů na výstavbu silniční sítě.