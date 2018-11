Šéf Nissanu Ghosn zůstává ve vazbě. Žaloba hrozí celé automobilce

Ghosn je šéfem tříčlenné aliance automobilek Renault-Nissan-Mitsubishi, která je největší na světě. V pondělí byl Ghosn zatčen a čelí obvinění, že zneužíval firemní peníze Nissanu pro vlastní účely a že podhodnocoval osobní příjmy ve finančních výkazech. V průběhu pěti let podle dosavadního zjištění kontrolních orgánů automobilky zatajil příjmy v objemu pěti miliard jenů (zhruba miliarda Kč).

Nissan hodlá Ghosna ve čtvrtek zbavit vedení firmy, k podobnému kroku se chystá i Mitsubishi. Francouzský Renault přešel úterním rozhodnutím představenstva do rukou dočasné správy, Ghosn ale zatím z jeho čela odvolán nebyl.

Podle informací agentury Bloomberg a tisku mají na Ghosnově odchodu zájem některé kruhy ve vedení Nissanu. Slibují si od něj, že se zbaví francouzského dozoru. Případná válka mezi Nissanem a Renaultem by se jim ale podle Bloombergu mohla vymstít. Podle zdrojů listu Financial Times (FT) plánoval Ghosn fúzi Nissanu a Renaultu, představenstvo japonské firmy ale bylo proti a hledalo cesty, jak jí zabránit.

