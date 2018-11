Boj proti americkým clům může otevřít Pandořinu skříňku. Experti varují celý svět

EU, Čína, Kanada, Mexiko, Norsko a Rusko tento týden potvrdily, že hodlají pokračovat ve sporu s USA zahájením rozhodčích řízení. Nelíbí se jim, že USA zavedení cel zdůvodnily ohrožením národní bezpečnosti.

Podle serveru Politico může mít rozhodnutí WTO v této kauze negativní dopady bez ohledu na to, na kterou stranu se organizace přikloní. Pokud WTO rozhodne ve prospěch Washingtonu, mohly by národní bezpečnost ke zdůvodnění nových cel začít využívat i další země, zatímco v opačném případě hrozí odchod Spojených států z WTO.

"Přimět rozhodčí panel WTO k rozhodnutí znamená riziko otevření Pandořiny skříňky," varoval podle serveru expert na obchodní právo Holger Hestermeyer z King’s College London.

