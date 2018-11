Ze zachránce je vyvrhel. Správní rada Nissanu odvolala Ghosna z postu předsedy

Ghosnovo odvolání z postu předsedy správní rady Nissanu podle agentury Reuters ohrožuje budoucnost této japonsko-francouzské automobilové aliance. Podle zdrojů Reuters správní rada Renaultu vyvíjela nátlak na kolegy z Nissanu, aby odvolání Ghosna odložili. Správní rada Renaultu jej v úterý z čela francouzské automobilky po jeho pondělním zatčení neodvolala, firmu ale svěřila do řízení prozatímní správě.

“Carlos Ghosn earned a lot more than his Japanese peers -- but not nearly as much as other global auto leaders” @BloombergTV #Nissan #CarlosGhosn pic.twitter.com/f9dMZ9Venk