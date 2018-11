Zaměstnanci umírali na leukémii. Samsung se po letech omluvil, vyplatí odškodné

Skupině bojující za zdraví a práva pracovníků ve výrobě polovodičů (SHARPS) se k červenci 2018 podařilo zdokumentovat 320 případů onemocnění leukémií, dalšími formami rakoviny a roztroušenou sklerózou mezi zaměstnanci továren Samsungu. Z toho 118 pracovníků nemocem podlehlo. Společnost ale tato čísla nepotvrdila a původně odmítala i souvislost onemocnění s pracovními podmínkami dělníků.

