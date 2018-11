Microsoft jde do útoku, tržní hodnotou začíná dotahovat Apple

— Autor: ČTK

Necelé čtyři měsíce poté, co se společnost Apple stala první americkou veřejně obchodovanou firmou, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici jednoho bilionu USD (22,9 bilionu Kč), začíná být jeho pozice jedničky mezi americkými firmami podle tržní kapitalizace v ohrožení. Již brzy by ho mohl na tomto místě vystřídat Microsoft. Napsala to agentura Reuters.