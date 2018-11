Trump očekává, že zvýší cla na čínské zboží podle plánu. Hrozba pro Apple?

Trump se má tento týden setkat s čínským prezident Si Ťin-pchingem na summitu skupiny 20 největších ekonomik světa G20 v Buenos Aires. Pokud podle něj toto jednání bude neúspěšné, uvalí cla také na zbývající čínský dovoz.

"Pokud neuděláme dohodu, chystám se na dalších 267 miliard USD," prohlásil s tím, že by clo mělo činit deset nebo 25 procent. Cla se podle něj mohou dotknout i laptopů a iPhonů firmy Apple dovážených z Číny a případný odpor ze strany amerických spotřebitelů by mohlo zmírnit, že by sazba činila jen deset procent, napsal WSJ.

In a WSJ interview, Trump says he is ready to raise tariffs on China and not backing down. Tough to know if he is looking for leverage ahead of a meeting with Xi Jinping or preparing markets for bad outcome. https://t.co/bCElqjCMnC