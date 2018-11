Trump si posvítil na General Motors. Kvůli rušení pracovních míst mu vyhrožuje

Trump po GM požaduje, aby přestala vyrábět auta v Číně, která je přitom jejím největším odbytištěm. "Myslím, že zapomněli, odkud jsou," řekl prezident deníku. Hlava státu se snaží vrátit průmyslovou výrobu do USA a i za tímto účelem uvalila na dovoz z Číny cla. Nicméně v dnešním globalizovaném světě potřebují mít automobilky továrny co nejblíže zákazníkům, větší vzdálenost jim zvyšuje náklady. "I kdyby clo bylo nulové, GM by stejně výrobu pro čínský trh do USA nepřesunula," domnívá se Robin Zhu, analytik společnosti Sanford C. Bernstein.

Vyšší cla nutí výrobce automobilů, aby v zámoří vyráběli více a ne méně aut, souhlasí s ním analytička ze společnosti Macquarie Group Janet Lewisová. "Vzhledem k tomu, že zákazníci GM jsou v Číně, nedávalo by ekonomicky smysl vyvážet z USA do Číny," říká Lewisová.

I na tento problém má ale šéf Bílého domu recept. Když Barrová vysvětlila zavírání továren klesajícím odbytem v USA, poradil jí Trump, aby GM uvedla na trh nějaký model, který by se dobře prodával.

Cílem plánované restrukturalizace největší americké automobilky je snížit náklady a soustředit se na samořízená auta a elektromobily. Ušetřit by firmě měla zhruba šest miliard dolarů (137 miliard Kč). Podle agentury AP by se propouštění mohlo dotknout až 14.000 zaměstnanců. Uzavřeno by podle pondělního sdělení společnosti mělo být až pět severoamerických továren a další tři mimo Severní Ameriku, Číny se uzavírky nedotknou.