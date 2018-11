Světový obchod čelí nejhorší krizi od roku 1947, varuje šéf WTO

"Řekl bych, že to je nejhorší krize ne pro WTO, ale pro celý multilaterální obchodní systém od GATT, Všeobecné dohody o clech a obchodu, která předcházela WTO a která vznikla v roce 1947," řekl Azevedo.

"Je to okamžik, kdy jsou napadány a zpochybňovány některé ze základních principů organizace, zásady spolupráce, principy nediskriminace a já si myslím, že je to velmi vážné," dodal.

Azevedo přitom poukázal na obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou, které budou v agendě argentinského summitu dominovat.

