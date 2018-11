Lídři USA, Mexika a Kanady podepsali smlouvu USMCA, nahrazuje dohodu NAFTA

USMCA je komplexní dohodou, která má 34 kapitol a množství dalších příloh a doplňků týkajících se podrobností nových pravidel. Ovlivní mnoho odvětví, včetně těžby ropy a plynu, automobilového průmyslu, zemědělství, textilu a oděvů či prodeje alkoholických nápojů.

Important achievement!.

🇺🇸 🇲🇽 🇨🇦 sign new #NAFTA

(or #CUSMA #MUSCA #USMCA). Congratulations to negotiators in @realDonaldTrump @EPN @JustinTrudeau teams @ildefonsogv Ildefonso Guajardo

