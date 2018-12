Devastace planety pokračuje: Čína vyváží do světa technologie uhelných elektráren

Uhlí je nejškodlivější fosilní palivo z hlediska skleníkových plynů kvůli množství oxidu uhličitého, které se uvolňuje při spalování. Podle Světové meteorologické organizace (WMO) koncentrace tohoto plynu v atmosféře dosáhla loni rekordní úrovně za posledních 3-5 milionů let. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu uvedl, že aby byla šance na snížení růstu celkové teploty Země, do roku 2050 se uhlí musí přestat používat.

At #COP24, WMO is showcasing Integrated Global Greenhouse Gas Information System to help guide reductions in emissions of CO2 and other heat trapping gases and inform action at national, city and industrial level. Science for Society. Details here https://t.co/w4ZrkPy8V9 pic.twitter.com/4sfI6NzpjD