Do důchodu v 65? Ani náhodou. Odborníci spočítali, kdy půjdeme do penze, je to hrozivé

Dovedete si představit pracovat do sta let a žít až do sto padesáti? Změnil by se tím celý náš způsob života, mezilidské vztahy, studium i trávení volného času. S trochou štěstí to ale mohou na vlastní kůži zažít už současníci, tvrdí experti.

"Není to nic vizionářského, nejdůležitější je však způsob, jakým k tomu dospějeme," tvrdí australská bioložka Elizabeth Blackburnová, která v roce 2009 obdržela Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. "Víme, že stárnutí není nezvratné a medicína se tím zabývá. U zvířat jsme již objevili gen, který za to zodpovídá," uvedla během přednášky ve Švýcarsku.

U lidí to ale podle ní není tak snadné. Už dnes však toho víme tolik o lidském těle, počínaje rolí cévních onemocnění. "Když sledujeme stoleté, jichž je čím dál tím více, vidíme, že nikdy neumírají na vaskulární problémy, ale na banálnější nemoci, které byly podceněny z důvodu jejich věku," dodala.

Podle expertky se o prodloužení života postará stále pokročilejší lékařství, které nás nepochybně donutí prodloužit produktivní období života. Budeme proto muset prodloužit důchodový věk. Podle studie Lyndy Grattonové z London Business School by se mělo pracovat do devětasedmdesáti až dvaaosmdesáti let, v případě, kdy se budeme běžně dožívat sta let.

Čím více se bude lidský život prodlužovat, tím později bude následovat odchod do důchodu. Otázkou ale zůstává, když budou muset lidé tak dlouho pracovat, co budou dělat? Pokud se totiž bude pracovat do osmdesáti let, bude třeba se neustále vzdělávat.

Podle vědkyně je na místě i další zásadní otázka: Proč bychom se měli rozhodovat o své kariéře ve dvaceti letech? Budeme tak zřejmě muset revidovat délku a organizaci vzdělávání.

Dlouhověkost vyvolává otázky i kolem citových vztahů: Jak dlouho bude trvat manželství? Kdy bude správný věk pro pořízení dětí? Podle průzkumu davoského fóra, který se uskutečnil na více než 2500 osobách, se lidé budou rozvádět a znovu uzavírat sňatky častěji (z 58 procent), ale také budou mít děti později (54 procent). Do důchodu se bude chodit ve sto letech (z 62 procent). Produktivní život nám pomohou prodloužit nové technologie.