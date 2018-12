Sankce USA? Známe trik, jak se jim vyhnout, pochlubil se íránský ministr Zaríf

"Je zjevné, že kvůli amerických sankcím čelíme tlaku. Ale povede to ke změně naší politiky? Mohu vás ujistit, že nikoli," citovala Zarífa agentura AFP. "Jestliže existuje umění, které jsme v Íránu dovedli k dokonalosti a které bychom za peníze mohli učit ostatní, tak je to umění vyhnout se sankcím," dodal.

#BREAKINGNEWS #zarif s visiting to #Qatar & Qatar says we need a new idea & ally in the ME(region)that means #Iran #Qatar #Iraq #Turkey #Lebanon & #Syria ll create a Muslim alliance which ll be for all Muslims worldwide! & stand against al saud s nato & Zionist s unfair war !!😝 pic.twitter.com/ILQQdwgNw7