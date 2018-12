Ghosn byl opět zatčen, exšéf správní rady Nissanu čelí dalšímu obvinění

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ghosn byl zadržen 19. listopadu a čelí obvinění z finančních pochybení. Prokuratura tvrdí, že v letech 2011 až 2015 uvedl o polovinu nižší výši svých kompenzací, než bylo skutečných deset miliard jenů (dvě miliardy Kč).

Podezřelý je, že podhodnotil příjmy i v dalších letech, a to až do března 2018. Žalobci chtěli, aby jej soud nechal ve vazbě nejméně do konce roku, jenže na základě soudního rozhodnutí měl mít možnost vyjít na svobodu již dnes.

Nové obvinění podle agentury AFP umožnilo jeho opětovné zatčení, které může trvat až 48 hodin, pokud soud nerozhodne o nové vazbě. Agentura Reuters píše až o desetidenním zatčení.

Správní rada Nissanu Ghosna krátce po jeho zadržení odvolala z postu předsedy. Ghosn však nadále zastává funkce předsedy správní rady i výkonného ředitele ve francouzské automobilce Renault, se kterou tvoří Nissan alianci.

Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu zhruba 15procentní podíl. Nissan rovněž vlastní zhruba třetinový podíl v Mitsubishi a má nad touto japonskou automobilkou faktickou kontrolu. Ghosnovo zadržení vyvolalo obavy ohledně budoucnosti aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.