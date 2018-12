Rozpočtová krize v USA? Úřadů omezují provoz, nejsou peníze

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Prezident Trump si přeje zařadit do návrhu zákona o vládních financích pět miliard dolarů (114 miliard korun) určených na stavbu zdi bránící migrantům z Latinské Ameriky nelegálně vstupovat na území Spojených států. Ve sněmovně, kterou až do ledna ovládají republikáni, zákonodárci prezidentův požadavek ve čtvrtek schválili. K návrhu se však dosud nevyslovil Senát. Ten sice návrh zajišťující dočasné financování vlády do 8. února schválil již ve středu výraznou většinou hlasů, ovšem bez dodatku týkajícího se zdi, a o návrhu rozpočtu tak musí hlasovat znovu.

Republikáni mají v Senátu 51 hlasů, pro schválení normy jich však potřebují alespoň 60. Demokraté jsou zásadně proti Trumpovu dodatku a jednání mezi oběma stranami v pátek nevedlo k žádnému kompromisu.

Sněmovna v pátek večer (dnes brzy ráno SEČ) jednání přerušila a kongresmani se mají sejít opět dnes v poledne (v 18:00 SEČ). Krátce na to své jednání přerušil i Senát, jehož členové se znovu sejdou ve stejný čas jako zástupci dolní komory. K věci se nebude vyjadřovat ani Bílý dům, jehož vyjednavači v pátek pozdě večer (dnes nad ránem SEČ) po několika hodinách intenzivních jednání opustili Kapitol.

Trump se v pátek setkal s republikánskými senátory a varoval před "velmi dlouhým" omezením provozu úřadů. Ještě předtím na twitteru sdělil, že jestliže v Senátu jeho návrh neprojde, budou za zastavení přísunu peněz vládě odpovědní demokraté. Ti naopak vinu vidí jednoznačně na straně Trumpa.

Přerušení jednání Kongresu znamená, že Senát už do vypršení časového limitu nestihne o rozpočtu hlasovat, a o půlnoci amerického času tak dojdou vládě dosavadní finance, což omezí provoz některých úřadů. Netýká se to klíčových oblastí jako je bezpečnost, ochrana majetku či akutní zdravotní péče, ale lidé přesto nouzový režim pocítí.

V minulosti při omezeném financování federálních úřadů musely na nucenou dovolenou nastoupit statisíce státních zaměstnanců, což znamenalo například to, že se uzavřely některé památky, muzea a parky.