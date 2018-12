Trump se opět navezl do centrální banky Fed, ministrovi financí naopak věří

"Ano, mám," odpověděl Trump na dotaz, zda ministrovi financí Mnuchinovi věří. "Je to velmi talentovaný, velmi chytrý člověk," dodal. Trump se takto o ministrovi financí vyjádřil den poté, co Mnuchin hovořil o propadu cen akcií s americkými regulátory.

Agentura Reuters ale v této souvislosti poznamenala, že ministrova snaha situaci na akciových trzích uklidnit se minula účinkem. Všechny tři hlavní akciové indexy v USA totiž v pondělí obnovily prudký pokles a odepsaly přes dvě procenta. Letošní prosinec tak je pro americké akcie zatím nejhorším prosincem od roku 1931, tedy od velké hospodářské krize.

Index S&P 500 už od maxima, na němž se ocitl v září, ztrácí skoro 20 procent. Index technologického trhu Nasdaq Composite ztrácí ještě více, a vstoupil tedy do takzvaného medvědího trhu. Tak se nazývá situace, kdy ceny akcií dlouhodobě klesají a z maxima odepsaly 20 procent.

Už v neděli Mnuchin hovořil s řediteli šesti největších amerických bank, kteří mu potvrdili, že jejich banky mají dostatečnou peněžní likviditu, aby mohly dál poskytovat úvěry. Trhy podle šéfů bank navzdory propadům na burzách fungují tak, jak mají. Investoři se ale domnívají, že ministrovo rozhodnutí svolat prezidentskou pracovní skupinu k finančním trhům mohlo situaci na trzích spíš zhoršit.

Trump není spokojen s tím, jak rychle Fed zvyšuje úrokové sazby. Nynější propad cen akcií je ale podle něj pro investory příležitostí. "V naše podniky mám velkou důvěru. Máme ty nejlepší firmy na světě, které si vedou opravdu skvěle. Mají rekordní čísla, takže si myslím, že je to obrovská příležitost k nákupu," řekl Trump.

Americké akcie klesají už několik týdnů, v posledních dnech ale rychlost propadu eskaluje. Podle analytiků je to reakce na slábnoucí růst ekonomiky, Trump je ale přesvědčen, že na vině je Fed a jeho zvyšování úrokových sazeb. Několikrát otevřeně kritizoval šéfa Fedu Jeroma Powella, kterého ale sám do funkce vybral.

"Oni zvyšují sazby příliš rychle, protože si myslí, že ekonomika je na tom velmi dobře. Já si ale myslím, že jim to už brzy dojde," řekl Trump. V médiích se dokonce objevily zprávy, podle nichž Trump zvažoval, že Powella odvolá.

.@business reports that @realDonaldTrump is privately threatening to fire #Fed chairman Jay Powell. To be clear: the only thing arguably more impeachable than firing the special counsel would be trying to fire the Fed chair. Likely: Market collapse; US humiliated; investors flee.