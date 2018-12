Klid zbraní v obchodní válce? Přímé jednání mezi USA a Čínou bude v lednu

Mluvčí ministerstva obchodu Kao Feng řekl novinářům, že nadále pokračují "intenzivní" jednání po telefonu a navzdory vánočním svátkům v USA rozhovory stabilně pokračují.

Mluvčí však nepotvrdil informace agentury Bloomberg, podle které má dorazit americká obchodní delegace na jednání do Číny v týdnu od 7. ledna. "Obě strany skutečně učinily specifické přípravy na konzultace tváří v tvář v lednu, kromě pokračujících intenzivních telefonních konzultací," uvedl mluvčí, dále však své prohlášení nerozvedl.

Čína také po řadě stížností a poklesu zahraničních investic pokračuje ve slibech, že více otevře svůj rozsáhlý domácí trh zahraničním investorům, a lépe ochrání jejich práva. V úterý vydala tzv. negativní seznam, který upřesňuje odvětví, ve kterých jsou investice, domácí nebo zahraničí, omezené nebo zakázané. Jednotný seznam je považován za další krok v řešení obav mezi západními investory, podle kterých nejsou v Číně rovné podmínky.

Kao uvedl, že Čína do konce března zcela odstraní veškerá omezení přístupu pro zahraniční investory do oblastí, které nebyly dříve označené za negativní pro zahraniční investice. Ministerstvo obchodu podle něj pracuje na zlepšení přístupu zahraničních investorů do telekomunikací, vzdělávání, zdravotnictví a kultury. Investice do sektorů, která vláda označuje za klíčové, však stále zůstávají zakázané.

Čína také ve středu představila návrh zahraničního investičního zákona, který obsahuje zákaz nuceného přesunu technologií a nelegálních zásahů vlády do operací zahraničních firem. Tyto skutečnosti se dostaly do popředí v rámci obchodní války. Návrh zákona vyhrazuje i právo Číny na odvetu proti zemím, které diskriminují čínské investice, "odpovídajícími" opatřeními.

Návrh bude muset projít několika čteními, než bude předložen parlamentu pro formální schválení. To by mohlo trvat další rok nebo i déle, uvedla agentura Reuters.