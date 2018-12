Satelitní webová síť? Americká firma OneWeb vyvrací spekulace o zapojení Ruska

Nejmenovaný zdroj dříve agentuře tvrdil, že OneWeb nabídl Rusku prodej podílu ve výši 12,5 procenta. Tímto krokem podle něj společnost doufala v to, že zmírní obavy Rusů z jejího plánu vybudovat satelitní síť.

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) letos v říjnu dala najevo, že má výhrady k záměru OneWeb umožnit přístup na internet i z nejodlehlejších koutů země. Podle tajné služby by to mohlo být využito k výzvědné činnosti a poškodit bezpečnost státu.

"OneWeb nenabídl prodej žádného podílu ve OneWeb ruské vládě," důrazně sdělila nyní tato společnost na svém webu v reakci na informaci tvrdící, že tak učinila.

There seems to be a lot of misinformation - #oneweb ain't taking money from the Russian government. https://t.co/G7QyAa2wEc