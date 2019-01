Tesla hlásí rekordní odbyt, prudce snižuje cenu všech svých vozů

Analytici dotazovaní agenturou FactSet čekali, že Tesla dodá v posledních třech měsících roku na trh 92.700 vozů, uvedl server CNBC. Odbyt nejnovějšího Modelu 3 stoupl o 13 procent na 63.150 vozů, zatímco analytici čekali 64.900 vozů.

Za celý rok Tesla prodala 245.240 vozů. To je téměř tolik, jako za předchozích šest let existence firmy dohromady. Z toho bylo 145.846 vozů značky Model 3.

Tesla vyrobila ve čtvrtletí celkem 86.555 vozů, včetně 61.394 vozů Model 3. Společnost ve čtvrtletí vyrobila a dodala téměř 1000 vozů denně, což je nový rekord jak z hlediska odbytu, tak z hlediska výroby.

Tesla od dnešního dne snižuje v USA cenu všech svých vozů, tedy Model 3, Model S a Model X. Chce tak podpořit zájem kupujících po snížení daňového zvýhodnění pro elektrické vozy ze 7500 USD na 3750 USD.

#Tesla is cutting the price of its cars by $2,000 in the U.S.



Since 2003 the Toyota Camry MSRP has increased by over $4,000



The power of #EVs is technological cost declines (i.e continued improvement as prices drop) Being able to drop prices should scare traditional automakers pic.twitter.com/HwDxLyWGOH