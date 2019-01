Aerolinky se sekly. Letenky do vyšší třídy omylem prodávaly za pakatel

Aerolinky omylem prodaly místa v business třídě na srpnové lety z Vietnamu do New Yorku a zpět za 675 dolarů (15.300 Kč). V červenci a září přitom stejné letenky stojí 16.000 dolarů (364.000 Kč). Společnost uznala, že "udělala chybu", ale sdělila, že letenky ponechá v platnosti.

And this is how you earn the goodwill of customers and generate some great PR. #promisemadepromisekept #lessonlearnt #cathay #cathaypacific

Cathay to Honor Premium Tickets Sold at Steep Discount in Errorhttps://t.co/fsXKksHFYt via @business