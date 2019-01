Apple zažil nejhorší den za šest let, takový propad akcií se hned tak nevidí

Apple po skončení středečního obchodování na burze poprvé po téměř 12 letech snížil odhad vývoje čtvrtletních tržeb. Firma nyní předpokládá, že za první fiskální čtvrtletí, které zahrnuje klíčovou vánoční sezonu, vykáže tržby kolem 84 miliard dolarů.

CNBC hyping Apple at the top on Aug 30 '18. #AAPL #Apple #NDX #Nasdaq #SP500 pic.twitter.com/IMuOLJYHZ8