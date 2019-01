Huawei navzdory varování Západu expanduje: Představil nový čip

Huawei, která je největším světovým výrobcem síťových zařízení a dvojkou na trhu chytrých telefonů, uvedla, že její čip Kunpeng 920 je navržen tak, aby zpracovával rostoucí množství dat z chytrých telefonů, zábavních a dalších služeb.

Industry cooperation leads to shared success. At the launch of Huawei’s #Kunpeng920 #CPU and TaiShan server, Huawei and industry partners exchanged thoughts on building an open, collaborative and win-win ecosystem: https://t.co/3gSjSqy3zs pic.twitter.com/LNMnqEnYsq