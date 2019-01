Zisk Samsungu klesl víc, než se čekalo. Nervozita na trhu s mobily je značná

Samsung je největším světovým výrobcem chytrých telefonů a polovodičů. Slabší zisk posiluje obavy investorů, které znervóznil minulý týden americký Apple svým neobvyklým zhoršením výhledu čtvrtletních tržeb kvůli slabé poptávce po iPhonech v Číně.

Analytici dotazovaní společností Refinitiv očekávali v průměru provozní zisk 13,2 bilionu wonů. Příjmy se podle předběžných údajů snížily o 11 procent na 59 bilionů wonů.

Samsung Electronics announced its earnings guidance for the fourth quarter of 2018https://t.co/e6NyxpAU0E