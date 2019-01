Ekonomická mapa světa se zcela změní? Nová prognóza je ranou pro USA

Čína by měla pozici jedničky zaujmout už do roku 2020 a mezi pět největších ekonomik světa se má dostat rovněž Indonésie a Turecko. V první desítce bude ještě Brazílie, Egypt, Rusko, Japonsko a Německo. Z žebříčku tak vypadnou Británie, Francie, Itálie a Kanada.

Podíl Asie na globálním HDP, který loni vzrostl na 28 procent z 20 procent v roce 2010, se zřejmě do roku 2030 dál zvýší a dosáhne 35 procent. Bude tak stejně velký jako podíl eurozóny a Spojených států dohromady.

Ekonomové Standard Chartered poznamenali, že jejich dlouhodobá prognóza ukázala, že podíl zemí na světovém HDP by se měl nakonec shodovat s jejich podílem na celosvětovém počtu obyvatel, který sblíží výši HDP na hlavu mezi rozvinutými a rozvíjejícími se ekonomikami.

