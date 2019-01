Kolik vydělává šéf Applu? Jeho plat strmě vzrostl, firma je přitom v potížích

Hlavní část platu šéfa Applu ve finančním roce, který skončil v září, činila hotovostní odměna 12 milionů dolarů. Ta byla spojena s plněním finančních cílů stanovených správní radou společnosti, napsal list The Wall Street Journal.

Apple v uplynulém finančním roce zvýšil čistý zisk zhruba o 23 procent na 59,5 miliardy dolarů (1,3 bilionu Kč). Jeho tržby stouply o 16 procent na 265,6 miliardy dolarů.

Údaje o Cookově platu byly zveřejněny týden poté, co šéf Applu v dopisu investorům snížil odhad tržeb za první čtvrtletí nového finančního roku, které skončilo 29. prosince. Za zhoršením odhadu stál především slabší prodej telefonů iPhone na čínském trhu.

Apple's Shocking Market Decline In Perspective; This #chart shows the market capitalization of selected companies compared to #Apple's recent losses. pic.twitter.com/65llRohyIO