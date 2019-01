Obchodní válka USA-Čína neskončila? Nikdo netuší, jaké budou další kroky

Ve středu skončilo v Pekingu třídenní jednání, které bylo prvním přímým setkáním zástupců Číny a USA od prosincové dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga o 90denním příměří v obchodní válce.

The trade talks between China and the US have made breakthroughs with the possibility of the US exporting high-end technology to China. It’s unlikely that the China-US #tradewar will intensify, but future talks will become more difficult: expert pic.twitter.com/sViLopqlzk