Kdo bude novým šéfem Světové banky? Spekuluje se o Ivance Trumpové

Nynější funkční období devětapadesátiletého Kima, který měl podle médií s americkým prezidentem určité názorové neshody, mělo vypršet až v roce 2022.

Trumpová v současné době působí jako poradkyně Bílého domu. Loni na jaře také krátce působila jako de facto šéfka americké diplomacie poté, co úřad opustil Rex Tillerson. V roce 2017 k obecnému údivu na chvíli zastoupila svého otce u stolu hlav států a vlád na summitu skupiny G20 v Hamburku. Média dříve informovala, že její otec ji zvažoval i jako stálou vyslankyni USA při OSN.

Zpráva o možném jmenování Trumpové do čela Světové banky vyvolala nelibé reakce některých kritiků amerického prezidenta. "Tohle je jedním z nejvíce směšných návrhů, jaký jsem kdy slyšel. Nepotismus je jen formou korupce, takže mě to nepřekvapuje. Úroveň absurdity je ale dech beroucí," napsal na svém twitteru americký miliardář Tom Steyer, který je vášnivým odpůrcem Trumpa.

This is among the most ridiculous proposals I have ever heard. Nepotism is just another form of corruption, so I am not surprised, but the level of absurdity is breathtaking. https://t.co/B5sVy5nJD3