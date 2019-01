Turecká ekonomika jde ke dnu, stavební boom střídají krachy

Země se potýká s vysokou inflací a loni v srpnu ji sužovala i finanční krize. Turecká lira ztratila za loňský rok vůči dolaru 28 procent hodnoty a někteří ekonomové se obávají hospodářské recese. Na strategii, kterou na řešení ekonomických problémů nasadila Ankara, reagují trhy skepticky.

Řady bílých domů se špičatou střechou začala ve městě Mudurnu v hornaté provincii Bolu v roce 2014 stavět turecká stavební společnost Sarot. Konečná podoba projektu, který Turci pojmenovali Burj al-Babas (v arabském přepisu Burdž al-Bábáz), má čítat 732 vil a nákupní centrum.

#Turkey’s construction sector is facing tough times because of high inflation, weakening of the #Lira & a default by some #Gulf #investors in buying properties that they had committed to purchase. Reports indicate that some construction companies are seeking bankruptcy protection