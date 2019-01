Přebytek Číny v obchodování s USA je na novém rekordu, navzdory Trumpovým clům

V samotném prosinci se vývoz z Číny meziročně snížil, a to o 4,4 procenta, což bylo nejprudší tempo za dva roky. Prosincový dovoz se propadl dokonce o 7,6 procenta, nejvýrazněji od července 2016. Tyto údaje ukazují na přetrvávající útlum v expanzi čínské ekonomiky a na zhoršující se světovou poptávku, řekli analytici agentuře Reuters.

V celém loňském roce export z Číny rostl pomaleji než import, který se zvýšil o 15,8 procenta. Obchodní přebytek Číny se tak snížil na 351,8 miliardy dolarů (7,8 bilionu Kč), což je nejnižší úroveň od roku 2013. Politicky citlivý přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy se však v loňském roce o 17 procent zvýšil a dosáhl 323,3 miliardy dolarů (7,2 bilionu Kč).

