Smír v obchodní válce? Do USA přijede jednat čínský vicepremiér

— Autor: ČTK

Do Spojených států přijede ve dnech 30. a 31. ledna jednat o čínsko-amerických obchodních vztazích čínský vicepremiér pro ekonomickou agendu. Dnes to uvedlo čínské ministerstvo obchodu, a potvrdilo tak dřívější zprávy médií. Podle zdrojů z Bílého domu by se Liou Che měl setkat s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem a americkým ministrem financí Stevenem Mnuchinem. Cílem je vyřešit zásadní spory mezi oběma největšími světovými ekonomikami. Tyto neshody ohrožují globální ekonomiku.